BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
05 Mart 2019, Salı
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BB Erzurumspor'da dönemi

BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

beraberliği sonrası ile yollarını ayıran Erzurumspor, ile anlaşmaya vardı.

'de evinde G.Saray'la berabere kalan Erzurumspor'da kan değişimi yaşandı. Teknik Direktör 'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Erzurumspor, ile anlaşmaya vardı. Mavibeyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor Mehmet Özdilek ile çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.

  1. 5.3.2019
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