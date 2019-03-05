BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi

Süper Lig'de evinde G.Saray'la berabere kalan Erzurumspor'da kan değişimi yaşandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı. Mavibeyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor Mehmet Özdilek ile çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.