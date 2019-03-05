BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Galatasaray beraberliği sonrası Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig'de evinde G.Saray'la berabere kalan Erzurumspor'da kan değişimi yaşandı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı. Mavibeyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Erzurumspor Mehmet Özdilek ile çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
- 5.3.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
BB Erzurumspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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