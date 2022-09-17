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STADYUM 974

Stadyum 974, Katar'ın Doha şehrinde yer alan bir futbol stadyumudur. 30 Kasım 2021'de açıldı, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında maçlara ev sahipliği yapacak nakliye konteynırlarından yapılmış geçici bir stattır, turnuva sonrası sökülecektir. FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk geçici stattır. Stadyum 974'ün kapasitesi ise 40 bin kişidir.

Statlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:51
STADYUM 974

Stadyum 974, Katar'ın Doha şehrinde yer alan bir futbol stadyumudur. 30 Kasım 2021'de açıldı, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında maçlara ev sahipliği yapacak nakliye konteynırlarından yapılmış geçici bir stattır, turnuva sonrası sökülecektir. FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk geçici stattır. Stadyum 974'ün kapasitesi ise 40 bin kişidir.

Stadyum 974'ün ismi, stadyumu inşa etmek için kullanılan nakliye konteynırlarının sayısıdır (974).

Stadyum 974, 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kadar yedi maça ev sahipliği yapacaktır.

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