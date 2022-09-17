AHMAD BİN ALİ STADYUMU

Ahmad Bin Ali Stadyumu, Katar'ın Al Rayyan şehrinde yer alan çok amaçlı stadyumdur. Şu anda çoğunlukla futbol maçları için kullanılmaktadır ve Al Rayyan Spor Kulübü ile Al Kharitiyath Spor Kulübü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Stadyumun adı, 1960'dan 1972'ye kadar Katar Emiri olan Ahmed bin Ali Al Thani'den geliyor.

Aynı noktada yer alan eski stadyumun, ülkede düzenlenmesi kararlaştırılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılması amacıyla 2015'te yıkılmasının ardından, 2016'da inşasına başlandı ve Katar Milli Günü'ne denk gelen 18 Aralık 2020'de açılışı gerçekleştirildi.

Ahmad bin Ali Stadyumu'nun koltuk kapasitesi 40.740 kişidir.