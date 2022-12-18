Haberler Dünya Kupası 2022 Dev final için nefesler tutuldu! 3. şampiyonluk için kapışacaklar

Dev final için nefesler tutuldu! 3. şampiyonluk için kapışacaklar

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Dev turnuvada kupa bugün sahibini bulacak. Messi’li Arjantin ile Mbappe’li Fransa 18.00’de kapışacak. Kazanan takım, Dünya Kupası'nı 3. kez ülkesine götürme başarısını gösterecek. Futbolun zirvesi Katar'da son bulacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 07:20
Dev final için nefesler tutuldu! 3. şampiyonluk için kapışacaklar

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın finalinde bugün Arjantin ile Fransa karşılaşacak. Turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve 18.00'de başlayacak.Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, 3. şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Katar 2022'ye son şampiyon unvanıyla gelen Fransa, burada da başarısını tekrarlarsa üst üste Dünya Kupası kazanan üçüncü ülke olacak. 1934 ve 1938'de İtalya'nın şampiyonluk ipini göğüslediği turnuvada, Brezilya 1958 ve 1962'de kupayı kazanmayı başarmıştı.

ARJANTİN-FRANSA MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernandez, Mac allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud.

KAZANAN 'KRAL' OLACAK

Maçta gözler Mbappe ve Messi'de olacak. Karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile krallıkta ilk sırayı paylaşıyor. Finali Arjantin'in kazanması halinde Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Mbappe Altın Top ödülünü kazanacak.

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