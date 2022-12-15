Haberler Dünya Kupası 2022 Fasılı Horoz bitirdi

Fasılı Horoz bitirdi

Son şampiyon Fransa, Fas'ı ikili golle geçip finale çıktı. Katar 2022'de Belçika, İspanya ve Portekiz'i evine gönderen Fas'ı Hernandez ve Kolo'nun golleriyle geçen Fransa finale yükseldi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Fasılı Horoz bitirdi

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, finalde Arjantin'in rakibi oldu. Arjantin ile Fransa arasındaki final mücadelesi, 18 Aralık Pazar günü Lusail Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Fas ise 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile Uluslararası Halife Stadı'nda üçüncülük karşılaşmasına çıkacak. Fransa, turnuvanın süpriz ekibi karşısında golü erken buldu. 5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann'ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şut çekti. Defanstan seken topu tamamlayan Theo Hernandez Fransa'yı öne geçirdi. Maçta büyük bir baskı yiyen Horozlar, 78'de oyuna giren Kolo Muani'nin 1 dakika sonra attığı golle farkı ikiye çıkartırken, adını da finale yazdırdı: 2-0.


SAISS YINE SAKATLANDI!
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Romain Saiss, sakatlanarak oyundan çıktı. Fas'ta sahaya kaptan olarak çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 21. dakikada yerini Selim Amalla'ya bıraktı. Saiss, Portekiz maçında da sakatlanıp oyundan sedyeyle çıkmıştı.


TRİBÜNLER FAS'I ALKIŞLADI
Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Mücadeleyi 68 bin 294 futbolsever tribünden takip etti.

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