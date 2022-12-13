Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin Hırvatistan maçı CANLI İZLE (Arjantin-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

Arjantin Hırvatistan maçı CANLI İZLE (Arjantin-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Hollanda'yı deviren Arjantin, Brezilya'yı kupa dışına iten Hırvatistan ile finale çıkma mücadelesi verecek. Arjantin - Hırvatistan maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 21:54 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 22:10
Arjantin Hırvatistan maçı CANLI İZLE (Arjantin-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Arjantin ile Hırvatistan finale yükselebilmek adına yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.


ARJANTİN HIRVATİSTAN İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Julian Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

ARJANTİN HIRVATİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Hırvatistan arasında Lusail Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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