Arjantin Hırvatistan maçı CANLI İZLE (Arjantin-Arjantin canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Arjantin ile Hırvatistan finale yükselebilmek adına yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



ARJANTİN HIRVATİSTAN İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Julian Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic.

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ARJANTİN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Hırvatistan arasında Lusail Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.