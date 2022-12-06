Haberler Dünya Kupası 2022 PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu müsabakasında Portekiz ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:02 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 11:02
PORTEKİZ İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (TRT 1 izle - Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - İsviçre maçı 6 Aralık Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Portugal possible starting lineup:
Costa; Dalot, Pepe, Dias, Cancelo; B. Silva, Neves, Carvalho; Fernandes; Felix, Ronaldo

Switzerland possible starting lineup:
Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo

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