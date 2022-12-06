Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic'in başarısında Beşiktaş detayı!

Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, adını çeyrek finale yazdırdı. Hırvatlar, çeyrek finalde Brezilya ile eşleşti. Hırvatistan'ın kalecisi Dominik Livakovic, penaltı vuruşlarında adeta 'Örümcek Adam'a dönüştü.

Japonya'da Takumi Minamino, Kaoru Mitoma ve Maya Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kalesinde devleşen Dominik Livakovic, gole izin vermedi. Hırvat kaleci, takımının başarısında başrol oynadı.

Japonya'nın kullandığı 4 penaltının 3'ünü kurtaran Livakovic, Dünya Kupası tarihinde seri penaltılarda 3 kurtarış yapan 3. isim oldu. Daha önce yine Hırvatistan kalecisi Danijel Subasic 2018 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamıştı. 2006 Dünya Kupası'nda ise Portekiz kalecisi Ricardo, İngiltere karşısında yine 3 penaltı kurtararak tarihe geçmişti.

Hırvatistan Milli Takımı'nın çeyrek finale kalmasında başrolü oynayan Livakovic ile ilgili detay ise futbolseverleri şaşırttı. Takvim'in haberine göre, 27 yaşında ve Dinamo Kiev'de forma giyen Hırvat eldivenin kaleci antrenörü eski Beşiktaşlı Marjan Mrmic… Hırvatistan Milli Takımı'nın kaleci antrenörlüğünü yapan eski Beşiktaşlı, ülkesinin başarısına büyük katkıda bulundu.

57 yaşındaki futbol adamı, 1996-1998 yılları arasında Beşiktaş'ın kalesini korumuş ve performansıyla derin izler bırakmıştı. Mrmic sonrasında ise Beşiktaş'ta kaleci antrenörlüğü yaptı. 2016-2019 yılları arasında Siyah-Beyazlılar'ın kaleci antrenörlüğünü yapan Mrmic, Türkiye ile olan bağlantısını ise hiçbir zaman koparmadı.