Haberler Dünya Kupası 2022 Belçika tur için sahada!

Belçika tur için sahada!

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında pazar günü Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek. Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 13:34
Belçika tur için sahada!
2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında pazar günü Belçika ile Fas karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetecek.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı.

Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

Belçika ile Fas tarihlerinde 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın 2'sini Belçika, 1'ini ise Fas kazandı.

İki takım Dünya Kupası'nda ise bir kez karşılaştı. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmadan Belçika 1-0 galip ayrıldı.
DİĞER
Yabancı Damat’ın Mustafa’sı şimdi 30 yaşında! Bir dönemin çocuk oyuncusu değişimi ile sosyal medyayı salladı!
Bu sözler kime İrem 'çevrem Çin malı İrem'lerle dolu' Sivri dilli İrem yine bildiğiniz gibi! Bu kez hedefinde olanlar...
Güneş'ten o ismin transferine onay çıktı!
Galatasaray'da transfer listesi belli oldu! İşte o 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta?
Tunus-Avustralya | CANLI İZLE
KPSS DHBT saat kaçta, sınava giriş saati kaç?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (26 Kasım)
DİYARBAKIR TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Diyarbakır isim listesi)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nadal'dan duygusal Federer sözleri! Nadal'dan duygusal Federer sözleri! 13:46
Ronaldo'ya Florentino Perez engeli! Ronaldo'ya Florentino Perez engeli! 13:34
Abdülkerim Bardakcı boş durmuyor! Abdülkerim Bardakcı boş durmuyor! 13:29
Yusuf Yazıcı eski günlerini arıyor Yusuf Yazıcı eski günlerini arıyor 12:43
Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek! Beşiktaş'ta savunmaya takviye gelecek! 12:27
Kayaalp 2022'yi zirvede kapattı Kayaalp 2022'yi zirvede kapattı 12:03
Daha Eski
Yunus Akgün'e yeni sözleşme! Yunus Akgün'e yeni sözleşme! 11:36
Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı! Furkan Korkmaz'dan galibiyete 7 sayılık katkı! 11:28
Trabzonspor'da Bruno Peres çok mutlu Trabzonspor'da Bruno Peres çok mutlu 11:20
"2024 Paris'te karate olsaydı..." "2024 Paris'te karate olsaydı..." 11:06
Maxi Gomez'e talip var! Maxi Gomez'e talip var! 10:58
Mertens'ten Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Mertens'ten Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 22:45