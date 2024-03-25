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Bahar 7. BÖLÜM İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Show TV'nin yeni dizisi Bahar 7. bölüm ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 7. bölüm full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 23:20
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Bahar 7. BÖLÜM İZLE - Bahar son bölüm izle - Show TV Bahar izle

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 7. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir: Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken, diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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