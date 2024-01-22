📺Ömer SON Bölüm İZLE FULL | Star TV Ömer 40. bölüm izle HD

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 22 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen 40. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ömer 40. bölüm full izle, Ömer son bölüm izle ve Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 40. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 40. BÖLÜM KONUSU

Soluğu Gamze'nin yanında alan Ömer, korktuğu şey yaşanmadığı için rahat bir nefes alır. Bebeğin kalp atışını ilk kez duymak ikisini de duygulandırırken, hamileliğin riskler barındırması Gamze'nin bu süreçte daha dikkatli olmasını gerektirir.

İzzet'ten evin tapusunu alan Tahir, gururlanarak tapuyu babasına vermek istese de Reşat bu duruma çok öfkelenir ve baba oğul arasında büyük bir tartışma alevlenir. Ömer'in çabasıyla yeniden okula dönen Eda, en çok korktuğu şeyin başına gelmesiyle büyük bir travma yaşar. Bu yaşananların ardında ise karanlık bir el vardır.

Etrafındaki bunaltıcı ilgiden boğulan Gamze rahat bir nefes alamazken, Tuna'nın yeni bir kardeşe sıcak bakmaması da onu düşündürmektedir. İzzet'in etkisi altına giren Tahir, Reşat'ı sarsacak başka bir adım daha atar. Gamze ise Ömer'in çalıştığı okulda yaşanan kavgada büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.

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ÖMER 40. YENİ BÖLÜM İZLE

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