Haberler Dizi Haberleri YILDIZLAR BANA UZAK 4. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

YILDIZLAR BANA UZAK 4. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 3. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri derinden etkilerken merakla beklenen yeni bölümün fragmanı da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm fragmanı izlemek isteyenler için atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragmanı haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YILDIZLAR BANA UZAK 4. bölüm fragmanı izle | atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman

YILDIZLAR BANA UZAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | atv, yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak'ın 4. bölüm fragmanını diziseverlerle buluşturuyor. O3 Medya & Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak'ın senaryosunu Ercan Uğur kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrollerini paylaştığı dizide merak edilen yeni bölüm fragmanını sizler için derledik. İşte detaylar...

atv Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm fragman izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için…

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

YILDIZLAR BANA UZAK 4. bölüm fragmanı izlemek için tıklayın

YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Furkan Andıç (Kadir) 👆

Burcu Kıratlı(Aslı) 👆

Murat Daltaban (Orhan) 👆

Rami Narin (Han) 👆

Elifcan Ongurlar (Doğan) 👆

Evrim Doğan (Melike) 👆

İnanç Konukçu (Murat) 👆

Goncagül Sunar (Sırma) 👆

Yaprak Medine (Kumru) 👆

Baran Can Eraslan (Samet) 👆

Ela Yörüklü (Zuhal) 👆

Önder Selen (Halil) 👆

Deniz Atam (Mutlu) 👆

Mustafa Enis Bilir (Deniz) 👆

Gürkan Uygun (Yahya) 👆

DİĞER
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur hamile! Tuğçe Tayfur’dan karnı burnunda ilk poz!
Son dakika haberleri... MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi! MSB de duyurdu: 10 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TEŞKİLAT 92. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI 2024
SON DAKİKA YARIN OKUL VAR MI?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! TFF'den Segiv Jehezkel için açıklama! 00:03
Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! Terim'li Panathinaikos galibiyeti 90+6'da kaçırdı! 23:58
Anadolu Efes deplasmanda kazandı! Anadolu Efes deplasmanda kazandı! 23:56
İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! İspanya Süper Kupası Real Madrid'in! 23:53
Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldı! 23:46
G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... G.Saray'dan açıklama geldi! 3 yıldız... 23:37
Daha Eski
Leonardo Bonucci siftah yaptı! Leonardo Bonucci siftah yaptı! 23:04
F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı? 22:23
Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' Flaş gönderme! 'Rakipler puan kaybı beklerken...' 22:18
M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! M'gladbach evinde Stuttgart'ı devirdi! 21:52
Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! Kartal: Daha farklı kazanabilirdik! 21:40
İrfan Can: O hisleri anlatamam! İrfan Can: O hisleri anlatamam! 21:35