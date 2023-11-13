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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 2 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 2. bölümünün fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 2. bölümü fragman izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:40
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 2 BÖLÜM FRAGMANI | 🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragman izle

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 2. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır.

Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 2. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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