BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailem deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı.

TRT'de yayınlanan 7. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 7. bölümü...

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BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Feryal Oğuz'un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal'in oğlu olduğunu Damla'nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır.

Sina'nın annesi Ayten, Canan'a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla'ya dert yanar ve şımartıldığını söyler. Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

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BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU