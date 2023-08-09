Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluştu. Son bölümüyle ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 7. bölüm izle, Benim Güzel Ailem 7. bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 02:00
BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem yeni bölüm full izle

BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailem deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı.

TRT'de yayınlanan 7. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 7. bölümü...

Benim Güzel Ailem 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Feryal Oğuz'un ortadan kaybolması üzerine dokuz doğurur ve etrafına oğluyla ilgili sitemlerde bulunur. Oğuz ise Feryal'in oğlu olduğunu Damla'nın öğrenecek olmasından dolayı panik halindedir. Ferdi kendini iyice oyunculuk dünyasına kaptırır ve bir star edasıyla dolaşır. Öznur bu değişim karşısında şaşkın bir şekilde durumu sorgulamaktadır.

Sina'nın annesi Ayten, Canan'a oğlunun psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini söyler ve yardım eli uzatmasını ister. Sina ise yetiştirilme tarzından dolayı Damla'ya dert yanar ve şımartıldığını söyler. Rasimlerin karşı köşesindeki ev satılır ancak satın alanın kim olduğunu öğrenemez ve ailece bu gizemli kişiyi merak ederler.

Benim Güzel Ailem 7. BÖLÜM izlemek için tıklayın

Benim Güzel Ailem tüm bölümler için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar

  • Seray Gözler

  • Onur Buldu

  • Melis Babadağ

  • Toprak Can Adıgüzel

  • Serra Pirinç

  • Nergis Kumbasar

DİĞER
Eşi Ece Çeşmioğlu’dan Taner Ölmez’e anlamlı kutlama! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’ndan aile pozu!
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı
G.Saray'ın bu transferi çok konuşulacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benim Güzel Ailem son bölüm izle
Üvey Anne son bölüm full izle! (7 Ağustos)
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 21:13
Ronaldo Al Nassr'ı finale çıkardı! Ronaldo Al Nassr'ı finale çıkardı! 20:48
Ertuğrul Doğan'dan 'adil lig' vurgusu Ertuğrul Doğan'dan 'adil lig' vurgusu 20:38
F.Bahçe'nin Maribor antrenmanında 3 eksik! F.Bahçe'nin Maribor antrenmanında 3 eksik! 19:50
Üç büyükler 1 yıllık mali bilançosunu açıkladı Üç büyükler 1 yıllık mali bilançosunu açıkladı 19:33
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 19:01
Daha Eski
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 18:39
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 18:32
Cüneyt Çakır'ın yeni görevi resmen açıklandı! Cüneyt Çakır'ın yeni görevi resmen açıklandı! 17:45
Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı! Yerine... Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı! Yerine... 17:20
Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk primi açıklandı! Süper Lig'de yeni sezonun şampiyonluk primi açıklandı! 17:06
Arda Güler o listeye girdi! Arda Güler o listeye girdi! 17:05