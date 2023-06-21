Haberler Dizi Haberleri BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE

Benim Güzel Ailem, yaz sezonu dizisi olarak TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. İlk bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Benim Güzel Ailem, 4 çocuklu kalabalık bir ailenin yuvadan uçan kuşlarını anlatıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Benim Güzel Ailem 1. bölüm izle, Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 13:50 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:10
BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 21 Haziran Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak ilk bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 1. bölümü...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM KONUSU

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar. Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

  • Erdal Özyağcılar
  • Seray Gözler
  • Onur Buldu
  • Melis Babadağ
  • Toprak Can Adıgüzel
  • Serra Pirinç
  • Nergis Kumbasar

DİĞER
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın annesinin mutlu günü! İşte nikahtan kareler!
52 yaşındaki Tanyeli’den kahreden haber! Oryantal Tanyeli kansere yakalandı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üvey Anne yeni bölüm izle (19 Haziran)
📺Veda Mektubu son bölüm full izle! (19 Haziran)
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
Son dakika memur ve emekli zammı!
"Çok tecrübe kazandım"
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? 13:39
Toni Kroos resmen imzayı attı! Toni Kroos resmen imzayı attı! 13:30
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer açıklaması! 13:23
Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor? 12:42
Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi 10:57
Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası 11:19
Daha Eski
G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 11:32
Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... 11:38
Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... 11:41
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 11:55
Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı 12:11
"Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik" 12:24