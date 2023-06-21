BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Benim Güzel Ailem ilk bölüm full izle - TRT 1 Benim Güzel Ailem CANLI İZLE

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelmesi beklenen dizinin 21 Haziran Çarşamba günü TRT'de yayınlanacak ilk bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 1. bölümü...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 1. BÖLÜM KONUSU

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar. Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar...

Benim Güzel Ailem 1. BÖLÜM izlemek için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU