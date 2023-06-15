Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 82. BÖLÜM FİNAL FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

📺Camdaki Kız 82. BÖLÜM FİNAL FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 82. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 82. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 82. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:20 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 12:40
📺Camdaki Kız 82. BÖLÜM FİNAL FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 15 Haizran Perşembe günü ekranlara gelen 82. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM KONUSU

Laz Kızı Hayri'yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri'nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat'tan gelir ve herkesi şaşırtır. 1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar. Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.

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