📺Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı SON BÖLÜM İZLE | TRT1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 18. bölüm

TRT 1 ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Barbaros Hayreddin: Sultan─▒n Ferman─▒ dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultan─▒n Ferman─▒ yeni b├Âl├╝m├╝yle 26 May─▒s Cuma g├╝n├╝ ekranlara geldi. Barbaros Hayreddin: Sultan─▒n Ferman─▒ 18. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ izleyiciler merak ediyor. ─░┼čte Barbaros Hayreddin: Sultan─▒n Ferman─▒ son b├Âl├╝m bilgileri.

BARBAROS HAYREDD─░N: SULTANIN FERMANI 18. B├ľL├ťM ├ľZET─░

Barbaros Hayreddin, Pargal─▒'y─▒ vuran Seydi Ali'ye ├Âfkelidir. Marcela'n─▒n her ┼čeyi Barbaros Hayreddin'e anlatt─▒─č─▒n─▒ ├Â─črenen Luna ba┼čka bir ger├že─či daha yine Marcela'dan ├Â─črenir. Seydi Ali'nin yakalanmas─▒n─▒ isteyen Kanuni Sultan S├╝leyman, Barbaros Hayreddin'in de huzuruna ├ž─▒k─▒p hesap vermesi ad─▒na emir verir. Ayas Pa┼ča'n─▒n Barbaros'a itimad─▒yla biraz daha vakit kazanan Barbaros Hayreddin bu kirli tertibi ├ž├Âzmek i├žin harekete ge├žer ve Lord Chavez'in yakalanmas─▒n─▒ ister. ├ç├╝nk├╝ Seydi Ali, Lord Chavez'i olay yerinde g├Ârd├╝─č├╝ i├žin silah─▒n─▒n ate┼čledi─čini s├Âylemi┼čtir. Ada haritas─▒n─▒n Luzatto'da oldu─čunu Luna'dan ├Â─črenen Barbaros Hayreddin Payitaht'tan ├ž─▒k─▒┼člar─▒n durdurulmas─▒ i├žin emir verir. Luna'yla y├╝zle┼čti─činde ise Ada haritas─▒n─▒n Luzatto'da oldu─čunu ├Â─črenir. Luzatto ise Dorya'y─▒ kurtarmak i├žin Chavez'e Barbaros'la g├Âr├╝┼čmesini s├Âyler. Her ┼čeyin birbirine kar─▒┼čt─▒─č─▒ Payitaht'ta Barbaros Hayreddin'in ├Ân├╝ yine engellerle doludur… Zindandaki Dorya'y─▒ zehirlemek isteyen Pargal─▒ ─░brahim Pa┼ča'n─▒n bu tertibini engellemek isteyen Barbaros Hayreddin panzehir aray─▒┼č─▒na girer. Haritan─▒n bulunabilmesi i├žin Dorya'n─▒n ya┼čamas─▒ ┼čartt─▒r. Aksi durumda Luzatto Ada haritas─▒n─▒ Barbaros'a vermeyecektir. Dorya'n─▒n iyile┼čmesiyle her ┼čeyi Kanuni Sultan S├╝leyman'a Chavez'in itiraf etmesini isteyen Barbaros Hayreddin'i Ada haritas─▒n─▒n do─čru ├žizimleri i├žin zorlu bir Vatikan seferi beklemektedir.

