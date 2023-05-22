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📺 Bir Küçük Gün Işığı 35. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 22 Mayıs Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 35. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 03:00
📺 Bir Küçük Gün Işığı 35. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 35. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 35. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 35. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 35. BÖLÜM KONUSU

Fırat, Sude'nin Elif'e gitmesine sinir olur. Sude'nin konaktan gitmesini ister ama Sude bu sırada fenalaşır. Fırat ve Ayten, Sude'yi hastaneye götürürler ve hamileliğin riskli olduğunu öğrenirler. Elif'in de düşündüğü gibi Sude konakta kalacaktır artık.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Elif, Güneş'in, Ayten'in etkisinde kaldığını anlar. Fırat'a boşanma işlemlerini başlatacağını ve Güneş ikna olunca da konaktan gideceğini söyler. Dila, Sinan'ın oğlu için tuttuğu bakıcıya kafayı takar. Kadının Sinan'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

Sude eve yerleşir ve hamileliğini Elif'in gözüne sokarak yaşamaya başlar. Elif'in, Güneş için konakta kaldığını anlayınca Güneş'le konuşur. Konaktan ayrılırlarsa Elif'in daha mutlu olacağını söyleyerek çocuğu doldurur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Bakıcı, Sinan'a, Dila'yla ilgili gerçeği açıklar. Sinan, Dila ile yüzleşir. Dila için artık tek bir hedef vardır. Mutluluğunu çalan bakıcıdan intikamını almak…

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 35. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

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