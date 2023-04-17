Haberler Dizi Haberleri 📺 Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 17 Nisan Pazartesi akşamı 30. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 30. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 15:40
📺 Bir Küçük Gün Işığı 30. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 30. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 17 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 30. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 30. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 30. BÖLÜM KONUSU

"Gitmek mi Zor Kalmak mı?"

Elif, Fırat'ın baba olacağını sandığı zaman ne kadar mutlu olduğunu görür. Bu haksızlığı ona yapmak istemez ve Fırat'tan uzaklaşmaya başlar. Fırat ise Elif'ten vazgeçmemeye kararlıdır. Ona olan aşkını anlatmak için sürprizler yapar. Evlenme teklif edemediği ve hala ilk günkü kadar aşık olduğu için kapattığı restoranda, Elif'e evlenme teklif edip her şeye yeniden başlamak ister. Elif, Fırat'ın aşkına direnemez. Bu sırada Dila, Sinan'la ilişkisini ilerletir. Sinan'ı yemeğe çağırır. Elif'in evinde, Elif'in kıyafetleriyle Sinan'ı karşılarken Ümran, Dila'nın bir şeyler çevirdiğinden kuşkulanmaya başlar. Sude, Fırat'a verdiği ultrason görüntüsüyle Elif'e aralarındaki engeli tekrar hatırlatır. Elif, Fırat için ondan vazgeçmek zorundadır. Fırat her şeyden habersiz Elif'i beklerken Elif boşanma davası açmak için avukatına gider.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 30. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'dan ters köşe! Yeni hoca belli oldu, Türkiye'ye geliyor...
Taraftarlar çıldıracak! Icardi olmazsa o gelecek
Türkiye'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı
G.Saray'a Liverpool'dan transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Veda Mektubu 8. BÖLÜM İZLE
Alparslan Büyük Selçuklu 52. BÖLÜM İZLE
TCG ANADOLU ZİYARET SAATLERİ AÇIKLANDI!
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? Evde mahlepli ve mahlepsiz pratik ve lezzetli kandil simidi tarifi...
KANDİL SİMİDİ YAPIMI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulunuyor | CANLI İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulunuyor | CANLI 15:19
Aslan Alanyaspor maçına hazır! Aslan Alanyaspor maçına hazır! 15:15
Türkiye'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı Türkiye'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı 15:01
Sarri Aslan'ın yıldızını istiyor! Sarri Aslan'ın yıldızını istiyor! 13:56
Kartal'a şok haber! Menajeriyle... Kartal'a şok haber! Menajeriyle... 13:19
Benfica - Inter maçı saat kaçta? Benfica - Inter maçı saat kaçta? 12:43
Daha Eski
Napoli - Milan maçı saat kaçta? Napoli - Milan maçı saat kaçta? 12:27
Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? Chelsea - Real Madrid maçı saat kaçta? 12:11
Yaptığı paylaşım transfer mesajı mı? Yaptığı paylaşım transfer mesajı mı? 11:58
G.Saray'a Liverpool'dan transfer! G.Saray'a Liverpool'dan transfer! 11:51
G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... G.Saray'a dünyaca ünlü yeni 9 numara! Transfer... 11:32
Boey'den taraftarı mest eden tavır! Boey'den taraftarı mest eden tavır! 11:31