Haberler Dizi Haberleri 📺Alparslan Büyük Selçuklu 39. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

📺Alparslan Büyük Selçuklu 39. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 26 Aralık Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyordu. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 02:00 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 02:00
📺Alparslan Büyük Selçuklu 39. BÖLÜM FULL İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 26 Aralık Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyordu. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 39. son bölüm bilgileri...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 39. BÖLÜM KONUSU

Alparslan kurduğu tertiple Surmari'ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander'ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri'yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani'ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan'ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari'de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari'yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek? Arslan Yusuf, Vaspurakan'dan kaçıp Ani'ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan'la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul'dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan'ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius'a "Ya bul ya öl!" demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos'un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti. Stefanos ifşa mı olacak, yoksa bir yolunu bulup bu soruşturmayı atlatabilecek mi? Tuğrul'un has erlerinden biri olan Celal'in aslında Altuncan Hatun'un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan'la hesabını nasıl görecek?

Alparslan Büyük Selçuklu 39. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Alparslan Büyük Selçuklu 39. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

Alparslan Büyük Selçuklu tüm bölümler için TIKLAYIN

DİĞER
VJ Bülent Çarıkçı'dan kötü haber! Annesinin ölümüyle sarsılmıştı...
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan “Herkes ağlayarak arıyor” deyip isyan etti! “Öldü” haberini görünce yardım istedi
G.Saray'ın transfer hedefi Depay'dan karar! Barcelona...
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Bir Küçük Gün Işığı SON BÖLÜM FULL İZLE (26 Aralık)
📺 Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm İZLE
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması!
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Aralık)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! Hollandalı yıldız resmen Liverpool'da! 01:32
Londra derbisini Arsenal kazandı! Londra derbisini Arsenal kazandı! 00:58
Ergin Ataman'dan sert tepki! Ergin Ataman'dan sert tepki! 23:25
Itoudis: Oyuncularımı tebrik ediyorum Itoudis: Oyuncularımı tebrik ediyorum 23:16
Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı! Liverpool Aston Villa deplasmanında kazandı! 22:46
Bodrumspor İzmir deplasmanında kazandı! Bodrumspor İzmir deplasmanında kazandı! 22:07
Daha Eski
Ali Çamlı: Dosyamızı tahkime teslim edeceğiz Ali Çamlı: Dosyamızı tahkime teslim edeceğiz 21:28
Derbide zafer F.Bahçe'nin! Derbide zafer F.Bahçe'nin! 21:11
Süper Lig ekibi Bertolacci'yi resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Bertolacci'yi resmen duyurdu! 20:55
Newcastle 3 puanı 3 golle aldı! Newcastle 3 puanı 3 golle aldı! 20:12
F.Bahçe Hatay maçına hazır! F.Bahçe Hatay maçına hazır! 19:53
Gökhan Ünal: 1 puan umut verici! Gökhan Ünal: 1 puan umut verici! 19:48