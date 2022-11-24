Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi Show TV son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 24 Kasım Perşembe saat 20.00'de, 19. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 19. bölümünde neler yaşandığını merak ediyordu. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 19. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM KONUSU

Songül'e bir türlü ulaşamayan Sadi, gelen bilgiyle Songül'ü dağılmış bir halde bulur ve haline anlam vermekte zorlanır.

Oğuz ve Esra için işler iyice içinden çıkılmaz bir hale gelirken Oğuz beklemediği bir ihanetle yüzleşir. Okula gelen savcı yardımcısı Haluk sayesinde Karabayır Lisesi'nde ilginç anlar yaşanır. Savcı yardımcısı öğrencilerle tek tek görüşürken Aylin'in gizlice baktığı evrakta gördüğü isimler onu şaşırtmaz.

Araz'ın Aylin'e yaptığı ziyaret sonunda Gizem'e açtığı telefon Mert ve Gizem ilişkisini sarsarken, Servet oğlu Rıza'nın attığı her adımı gölge gibi takip etme kararı alır. Derya sonunda Zafer'le tanışırken Kıvanç'ın yeğenine olan davranışlarından etkilenir.

Zülfikar ve Gülseren morgdaki cesedin Ozan çıkmamasına sevinirken arama ve kurtarma ekibinin araştırmalarını sonlandırması Zülfikar'ın kendine bile itiraf etmek istemeyeceği bir durumla yüzleşmesine neden olur.

Songül'le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi Payaslı'nın Songül'le konuşma çabaları sonunda karşılık verir ama duydukları Sadi'nin hiç hoşuna gitmeyecektir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 19. BÖLÜM İZLE