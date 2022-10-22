📺Kardeşlerim 64. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. 64. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 22 Ekim Cumartesi ekranlara gelen 64. bölümünde neler yaşandığını seyriciler merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 64. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 64. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in başına gelen talihsiz olay, Asiye'yi çılgına çevirirken; Akif de minibüsün içinde yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Gönül ve Şengül cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Asiye hayatlarını sürdürebilmek için yeni bir iş bulur. Süsen ve Berk, sürpriz bir iş birliğine girişirken, Şevval de Ömer'i Sarp'tan uzak tutmak için elinden geleni yapar. Ömer'in, Sarp'a karşı olan öfkesini durduramayan Asiye ise, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar vermek zorunda kalır.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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