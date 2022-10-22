Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 64. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

📺Kardeşlerim 64. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 64. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kardeşlerim dizisi, sezon finalinin ardından yeni maceralarla takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 64. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 64. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 01:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 01:30
📺Kardeşlerim 64. BÖLÜM FULL İZLE | Kardeşlerim ATV son bölüm

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. 64. bölümün fragmanıyla herkesi meraklandıran dizi, meraklı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni meraklar ve heyecanlar tattırdı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 22 Ekim Cumartesi ekranlara gelen 64. bölümünde neler yaşandığını seyriciler merak ediyordu. İşte Kardeşlerim'in 64. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 64. BÖLÜM İZLE

KARDEŞLERİM 64. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in başına gelen talihsiz olay, Asiye'yi çılgına çevirirken; Akif de minibüsün içinde yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Gönül ve Şengül cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Asiye hayatlarını sürdürebilmek için yeni bir iş bulur. Süsen ve Berk, sürpriz bir iş birliğine girişirken, Şevval de Ömer'i Sarp'tan uzak tutmak için elinden geleni yapar. Ömer'in, Sarp'a karşı olan öfkesini durduramayan Asiye ise, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar vermek zorunda kalır.

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 64. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 64. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Paris tatili Burcu Kıratlı'yı kızdırdı! Burcu Kıratlı'dan flaş hamle!
Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasındaki tartışmalı penaltı kararını Erman Toroğlu değerlendirdi: Bunlar futbolu bilmiyor
Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar...
Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Gönül Dağı SON BÖLÜM FULL İZLE
📺Kardeşlerim 64. BÖLÜM İZLE
MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
Güneş tutulması ne zaman? Türkiye'den izlenebilecek mi?
Çılgın Sayısal sonuçları (22 Ekim)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! Cengiz'li Marsilya'ya Lens şoku! 00:21
Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! Real Madrid Sevilla'ya şans tanımadı! 23:56
Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! Inter uzatmalarda kazanmasını bildi! 23:56
Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor Altay Bayındır: Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor 23:46
Penaltı verilmeli miydi? Erman Toroğlu yorumladı Penaltı verilmeli miydi? Erman Toroğlu yorumladı 23:40
F.Bahçe Beko farklı kazandı! F.Bahçe Beko farklı kazandı! 23:36
Daha Eski
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme! 23:06
Gustavo Henrique: Çok fazla imkan vermedik Gustavo Henrique: Çok fazla imkan vermedik 22:43
Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar" Belözoğlu'dan F.Bahçe yorumu! "Karşılığını aldılar" 22:40
Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar... Jesus'tan sözleşme cevabı! Mayıs sonuna kadar... 22:29
Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik Diego Rossi: Önemli bir hedefi gerçekleştirdik 22:27
Okaka: Kaybetmeyi hak etmedik Okaka: Kaybetmeyi hak etmedik 22:24