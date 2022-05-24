Haberler Dizi Haberleri Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 14. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 14. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 14. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 14. bölümünde neler yaşanacak? Baba'nın 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 14. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 15:30
Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 14. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor ve arama motorlarında Baba 14. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya devam ediyor. Peki, Baba'nın 14. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 14. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

BABA 14. BÖLÜM KONUSU

Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım
Yapımcı: Kerem Çatay
Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar
Senaryo: Ekin Atalar
Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

BABA DİZİSİ OYUNCULARI

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

DİĞER
Yemin'deki aşkı Gökberk Demirci'den ayrılan Özge Yağız partneriyle yeni bir aşka mı yelken açtı? Hakan Kurtaş iddialarına yanıt geldi!
Bolu'da katliam gibi kaza! Tırların arasına girdi hurdaya döndü: 3 ölü, 1 yaralı
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi!
Beşiktaş'a İspanya'dan golcü transferi iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Destan SON BÖLÜM İZLE
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
KPSS 2022 BAŞVURU EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 15:18
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? 13:33
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? 13:05
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! 12:10
Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi 12:00
Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? 11:36
Daha Eski
Atalanta - Juventus maçı ne zaman? Atalanta - Juventus maçı ne zaman? 10:26
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? 10:18
Bayburtspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Bayburtspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 10:07
Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla..." Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla..." 09:50
Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi 00:53
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." 00:49