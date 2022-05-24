Baba 14. BÖLÜM İZLE - Baba son bölüm izle | Baba 14. bölüm yeni bölüm tek parça izle

Show Tv ekranlarının sevilen dizilerinden Baba, 14. bölümüyle ekranlara gelecek. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor ve arama motorlarında Baba 14. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya devam ediyor. Peki, Baba'nın 14. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 14. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Baba dizisinin 14. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

BABA 14. BÖLÜM KONUSU

Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer.

Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

👉BABA TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉BABA 14. BÖLÜM İZLE

BABA DİZİSİ OYUNCULARI