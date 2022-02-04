📺Yalnız Kurt 2. BÖLÜM İZLE | Yalnız Kurt 2. bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA İZLE Yalnız Kurt FULL İZLE)

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, geçen hafta izleyicisiyle buluşmutu. Osman Sınav imzalı yapımın yayınlanan ilk bölümü büyük ilgi görmüştü. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimlerin yer aldığı dizi, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor.

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

👉YALNIZ KURT 2. BÖLÜM İZLE

👉YALNIZ KURT 3. BÖLÜM FRAGMAN İZLE