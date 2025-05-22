Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Milletin geleceği ailede biçimlenir

7. Etnospor Kültür Festivali başladı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"MİLLETİN GELECEĞİ AİLEDE BİÇİMLENİR"

Bu festival insanlığın ortak mesajı ve yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Bu yıl festivali Gelenek Ailede Başlar teması ile gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından 2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bir insanın karakteri, milletin geleceği önce ailede biçimlenir.

"ÇOCUKLARIN OYUN OYNADIĞI BİR DÜNYA İSTİYORUZ"

Savaşların ortasında kalan soykırıma maruz bırakılan acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Bir kez daha haykırıyoruz biz çocukların bombalar altında ezildiği değil oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz.

"ORTAK DEĞERLERİ İNŞA EDİYORUZ"

Bu festival eğlence ve gösterinin ötesinde bir duruşun bir çağrının ifadesidir. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla birlikte insanlık vicdanını bu alanda bir araya getiriyoruz. Ortak değerleri burada hep birlikte inşa ediyoruz. Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline, sanatın kalplere hitap eden sesine inanıyoruz. Bu festival bu inancın ete kemiğe bürünmüş halidir.

Bu büyük organizasyona emek veren tüm ekip arkadaşlarıma sponsorlarımıza katkı sunan ülke temsilcilere, sanatçılara, sporculara ve elbette festivalimizi şenlendiren misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. ifadelerini kullandı.

7. Etnospor Kültür Festivali 22 Mayıs Programı: