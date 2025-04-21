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Haberler Diğer Sporlar Köklerimize bağımız sarsılmaz

Köklerimize bağımız sarsılmaz

7. Etnospor Forumu ödül töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz” dedi

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Köklerimize bağımız sarsılmaz

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen ödül törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Forumun kapanış konuşması yapan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bir kez daha görüyoruz ki dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz, insanlığa yeni umut ve yön sunacak kadar güçlü. Bu forumdaki her tartışma ve fikir alışverişi, kültürlerin bir araya gelmesini ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli katılımcıların paylaştığı bir gelecek vizyonunu bir kez daha güçlendirdi" dedi.

GELECEĞİN UMUT KAYNAĞI

Geleneksel spor ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını vurgulayan Bilal Erdoğan, "Gerçekten de burada açıklanan her fikir, geleneğimizle geleceğe doğru yürümeye kararlı olduğumuzu dünyaya teyit ediyor. Geleneksel sporların ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını, aksine insanlığın geleceği için bir umut kaynağı olduğunu gördük" diye konuştu.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

7. Etnospor Forumu ödül töreninde Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül D. Çalışkan ödül aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına verilen liderlik ödülünü Rusya Federasyonu Spor Bakanı Mikhail Degtyarev'e Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan takdim etti. Törende, Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları raporu da sunuldu.

ETNOSPOR KÜLTÜRÜ BUDUR

Etnospor kültürünün misyonu hakkında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, şunları söyledi: "İnsanlık şu anda kişisel çıkarlar etrafında şekillenen bir yaşam tarzının yıkıcı sonuçlarını deneyimliyor. Kimlikler kayboluyor. Toplumlar temel köklerini kaybediyor. Böyle zamanlarda, mirasımızla beslenen bir gelecek inşa etmeye çalışmalıyız. Geçmiş olmadan gelecek yoktur. Etnospor kültürünün misyonu tam olarak budur."

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