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Haberler Diğer Sporlar Türkiye Avrupa Ümitler Taekwondo şampiyonu oldu!

Türkiye Avrupa Ümitler Taekwondo şampiyonu oldu!

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası’nda, Türkiye tüm kategorilerde takım halinde şampiyon oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 23:19
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Türkiye Avrupa Ümitler Taekwondo şampiyonu oldu!

AVRUPA Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda, Türkiye tüm kategorilerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonanın son gününde toplam 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Ay-yıldızlılar, son gün müsabakalarında 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

Kadınlar 46 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 62 kiloda Şevval Çakal ile erkekler 68 kiloda Berkay Erer Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Erkekler +87 kiloda Rahmet Baran Şimşek ile 68 kiloda Buğra Coşgungönül ve Eren Özdemir bronz madalya kazanan isimler oldu. Şampiyonanın son gününde Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de müsabakaları yerinde takip ederek milli takıma destek verdi.

Türkiye, 4 gün süren şampiyonayı, 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar, ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında şampiyon olmayı başardı. Türkiye, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.

BAHRİ TANRIKULU: TARİHİMİZİN EN İYİ SONUCUNU ELDE ETTİK

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, "Kardeş ülkemiz Bosna Hersek'te 4 gün boyunca deyimin tam anlamıyla tarih yazdık. Bu kategoride tarihimizin en iyi sonucunu elde ettik. 16 sıkletin 9'unda altın madalya kazandık. Bu geleceğimiz adına önemli bir sinyal. Takım ruhu ve sinerjinin bu başarıda önemli rol oynadığını düşünüyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen teknik ekibimizi, sporcularımızı, kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu zincirleme bir başarıdır" dedi.

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