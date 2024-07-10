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Erdoğan'dan altın kemer

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali’nde üst üste 3. kez başpehlivan olan İsmail Balaban’a altın kemeri verdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Erdoğan'dan altın kemer

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nde üst üste 3. kez başpehlivanlık unvanını elde etmesi dolayısıyla İsmail Balaban'a altın kemerini takdim etti. Konfederasyonun Ümraniye'deki merkezinde düzenlenen törene Bilal Erdoğan, İsmail Balaban ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş katıldı. İsmail Balaban'ı kutlayan Bilal Erdoğan, "Güzel, kıymetli ve şık bir altın kemerimiz var. İsmail Balaban'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin en önemli pehlivanlarından biri. Festivalde 4 gün yağlı pehlivan güreşlerini yapmak ve başpehlivan düzeyinin altında güreştirmek istiyoruz. Daha genç pehlivanları teşvik etmeyi hedefliyoruz. İsmail Balaban, Etnospor Kültür Festivali'nin tek altın kemer sahibi olarak tarihe geçmiş olacak" diye konuştu.

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