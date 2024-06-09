Haberler Diğer Sporlar 6. Etnospor Kültür Festivali'nde İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı

6. Etnospor Kültür Festivali'nde İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonda vatandaşlar, festival alanında kurulan güreş bölgesinde İzlanda'dan gelen sporcularla glimayı tecrübe etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6. Etnospor Kültür Festivali'nde İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı

Rakibinin belindeki kemerden tutarak yere düşürmenin amaçlandığı glimanın tanıtımı için Etnospor'a gelen ve birçok katılımcıyla güreşen İzlandalı milli sporcu Marin Laufey Davidsdottir, glimada tekniğin önemli olduğunu kaydederek, "Milli güreşimizin adı glima. İzlanda'nın en eski sporudur. Vikinglerle birlikte gelmiş ve yüzlerce yıldır İzlanda'da yapılıyor. Bu yüzden çok saygın bir spor ve ana hedefimiz rakibimizin dengesini bozmak ama ona zarar vermemek. Yani asla rakibimize zarar vermek istemeyiz. Onları nazikçe ama sağlam bir şekilde yere yatırırız ve gördüğünüz bu kemeri kullanırız ve bunlar bize eşit tutuş sağlar. Sporun dengesi ve tekniğiyle dövüşüyoruz." diye konuştu.

Glimada agresifliğe izin verilmediğini ve tekniğin ön planda olmasına dikkat edildiğini söyleyen Davidsdottir, "Glima güreşinde rakibinizi yere yatırmanız gereken 2 dakika var. Vuramazsınız, agresif olamazsınız. Dik, düz ve rakibinize yakın durmak zorundasınız. Ancak yer savunmasında, ellerimizin ve ayaklarımızın üzerine iniyoruz, sonra devam ediyoruz. Ama dirsek, sırt ya da kalçamızın üzerine düşersek bu puan olur. Glimada kazanırsınız, kaybedersiniz ya da beraberlik alırsınız." ifadelerini kullandı.

Davidsdottir, Etnospor'la ilgili olarak ise "Bence bu gerçekten ilginç bir festival. Birkaç gündür festivalde yaptıklarınız çok etkileyici. Tüm farklı güreş sporlarını ve bazı şeylerin ne kadar benzer olduğunu, kurallar farklı olsa da teknikleri ve tutuşları görmek çok eğlenceli. Tüm farklı stilleri görmek ve kültür hakkında bilgi edinmek gerçekten çok eğlenceli." şeklinde konuştu.

G.Saray transfer bombalarını patlatacak!
F.Bahçe'nin başkanı belli oldu!
DİĞER
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI! 9 HAZİRAN Fenerbahçe Başkanı kim oldu? Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda gençlerle bir araya geldi
Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme...
Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Etnospor'da Türklerin savaş öncesi hazırlıkları gösterisi
Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu başkan seçildi!
YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
💥Süper Loto çekildi! (9 Haziran)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme... Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme... 18:42
Etnospor'da İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı Etnospor'da İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı 18:27
Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde... Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde... 18:13
G.Saray'a transfer müjdesi! Görüşmeler başladı G.Saray'a transfer müjdesi! Görüşmeler başladı 18:02
G.Saray'dan Inter'in yıldızına kanca! Buruk çok istiyor G.Saray'dan Inter'in yıldızına kanca! Buruk çok istiyor 17:48
Milliler Polonya maçına hazır! Milliler Polonya maçına hazır! 17:39
Daha Eski
Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! 16:37
Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? 16:19
De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... 16:18
G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! 15:25
Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? 15:18
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi 15:13