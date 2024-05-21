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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

Son dakika spor haberleri... Antalya'nın Senik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya; Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:43
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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı

ANTALYA, (DHA)- Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası başladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya; Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler, Ukrayna, İtalya, Sırbistan ve Danimarka katıldı. 13 ülkenin milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, B grubundaki Galler - İngiltere, Yunanistan - Almanya maçları ile başladı. İngiltere, Galler'i 4-0 ile geçerken, Almanya ise Yunanistan'ı 1-0 mağlup etti.

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, yarın C grubunda Ukrayna - İtalya, Sırbistan - Danimarka, A grubunda ev sahibi Türkiye - Fransa, Polonya - Belçika maçları ile devam edecek.

Türkiye ilk maçında yarın saat 17.00'de Serik İsmail Ogan Stadyumu'nda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Türkiye, Fransa, Polonya, Belçika

B GRUBU: Yunanistan, İngiltere, Almanya, İskoçya, Galler

C GRUBU: Ukrayna, İtalya, Sırbistan, Danimarka

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