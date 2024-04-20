Göz kamaştırdılar

Olimpiyatlarda Türkiye'nin resmi spor malzemeleri tedarikçisi Adidas, Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcuların giyeceği özel bir koleksiyon hazırladı. Paris'teki tanıtım etkinliğinde olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular yer aldılar. Koleksiyon, Türk bayrağından ilham alınan kırmızı ve beyaz renklerin yanı sıra somon rengiyle dinamikleşirken, koleksiyonda hedeflenen en yüksek altın madalya sayısını simgeleyen detaylar kullanıldı. Adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Türkiye özel koleksiyonu için "2024 Paris Olimpiyatları, Türkiye için oldukça önemli. 2024 Paris Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda olimpik ve paralimpik sporcularımız madalya alırken bu eşsiz koleksiyon ile onların yanında olacağız. Büyük bir heyecanla onları takip edeceğiz ve destekleyeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların şıklıklarıyla da adlarından söz ettireceklerini ifade etti.