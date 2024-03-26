Sporda devrim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de önemli açıklamalar yaptı. Bak, müzik, kültürel faaliyet, robotik kodlama ve pek çok teknolojik alanda merkezlerin hizmet verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Gençlerimize biz teknoloji noktasında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bunların örneklerinden bir tanesi TEKNOFEST. Sporda da ciddi tesisler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, basketbol, voleybol sahaları. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi var. Türkiye'de 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuz yaptık. 10 milyon gence yüzme öğrettik" diye konuştu.

MUTLAKA OKUYUN

Bakan Osman Aşkın Bak, "Her türlü bağımlılıkla, internet bağımlılığıyla mücadele etmemiz lazım. Zamanınızı sörf (internette gezinme) yaparak geçirmeyin, spor yaparak, okuyarak geçirin. O alet cazip, sizi çekiyor ama mutlaka okuyun" dedi.