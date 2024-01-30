Tematik açılış

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 8.'si düzenlenen Tematik Kış Kampları, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla başladı. Açılış programında gençlere seslenen Bakan Bak, "Burada güzel bir ortam var. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin bu kampta değerli bilgiler kazanacağınıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.

SPORDAN KOPMAYIN

Yaşamından örnekler veren Bakan Bak, yıllarca sporun içerisinde olduğunu belirterek, "Her ne kadar mühendis olsam yıllarca sporun içerisinde bulundum. Sizlerin de toplumsal açıdan sivil toplum örgütlerinde yer alarak mutlaka ve mutlaka o ilişkileri geliştirmenizde fayda var. Bir tavsiye olarak söylüyorum. Spordan asla kopmayın. Sporun içerisinde olun" dedi.

KAMPTA NELER YAPILACAK?

GSB Yurtlarında kalan ve farkı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, 5 gün sürecek tematik kamplarda, hem önemli isimlerle buluşacak hem de geldikleri şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme imkanı bulacak. Bu yıl ki tematik kamplar; Erzurum, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Ankara, Antalya, Samsun, İstanbul, Diyarbakır ve Muğla'da gerçekleşecek.