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Boğaz’da dev heyecan

Bosphorus Cup, Eylül ayında 22. kez düzenlenecek. İstanbul’un güzelliklerini tanıtacak organizasyonda 10 farklı ülkeden toplam bin 200 sporcu yarışacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Boğaz’da dev heyecan

Türkiye'nin dünyaya Ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 22. kez İstanbul'da düzenleniyor. 21-24 Eylül tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, bu yıl da İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. Organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam bin 200 sporcu yarışacak. Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon,"Organizasyonu bulunduğu noktaya getirebilmek için çok emek verdik ve bunu başardık. Bosphorus Cup ekosisteminin 22 yılda İstanbul'a kattığı değer yaklaşık 75 milyon dolar" diye konuştu.

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