Hep daha yukarı

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4. Dünya Göçebe Oyunları’nın tanıtımı yapıldı. Bakan Kasapoğlu, “Türkiye iddialı bir spor ülkesi oldu” derken, Bilal Erdoğan ise “Unutulmaya yüz tutmuş renkleri hatırlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 06:50
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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik'de düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, "Artık geri sayımdayız. İznik'te dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye artık mükemmel tesis altyapısıyla, yetişen, gelişen ve güçlenen sporcu kadrosuyla, 60'tan fazla branşta yükselen iddiasıyla bir spor ülkesi" dedi. Kasapoğlu ayrıca "Türkiye, özellikle son 8-10 yıllık süreçte geleneksel branşlarla ilgili çok aşama kat etti. Hedefleri bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan yeni hedef ve vizyonla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. Bilal Erdoğan da "Dünyada geleneksel sporların güçlenmesi, popülerleşmesi, dünyanın kültürel zenginliğinin korunmasına spor üzerinden bir katkı verilmesine yönelik çalışıyoruz" dedi. Bilal Erdoğan şöyle devam etti: Unutulmaya yüz tutmuş renkleri, mutfakları, dilleri, folklor, el sanatları, geleneksel spor ve oyunlarının yitip gitmesinin dünyanın zararına olduğunu düşünüyoruz. Bu zenginlikleri yaşatmak, korumak, sokaklara, mahallelere, oyun alanlarına yeniden indirmek için uğraşıyoruz.

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