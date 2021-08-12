Altın Paris'te

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanarak tarih yazan Buse Naz Çakıroğlu ve antrenörü Nazım Yiğit A Spor'a konuk oldu. Çocukluk hayalini yaşadığını belirten Buse Naz, "Rüyanın içinden çıkamadım. Önümde daha önemli bir dönem var. 2024 için burası ışık oldu. Kazandığımız 13 madalyayı, Paris Olimpiyatları'nda 23 ve 33 olarak katlayabiliriz. Söz verdim şampiyonluk Paris'te gelecek" diye konuştu.



BUSE'DEKİ IŞIĞI GÖRDÜK

2020'ninhayalini kurduklarını ifade eden milli boksörün antrenörü Nazım Yiğit, "Buse'de o ışık her zaman vardı. Çok şükür iyi çalıştık, iyi hazırlandık. Hakkımızda 2.'lik hayırlısıymış. Paris'ten de altınla döneriz umarım. Biz yıllar önce Muhammed Ali'nin maçına erken kalkardık. Öyle bir noktaya geldik ki Buse tüm Türkiye'ye alarm kurdurup maça kaldırdı. Çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Buse'nin de çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum" dedi.



Buse Naz: "Kardeşimin kolu kırıldığı dönem destek için boksa başladım. Bugünler için çok gururluyum. 12-13 yıl öncesine gitsem bu işi yapardım."

Nazım Yiğit: "2024 planlamasını kısa bir dinlenmeden sonra yapacağız. Çıtayı çok yüksek tutmuşuz ki gümüş madalya kazanınca ağladık."