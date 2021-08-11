Olimpiyat kahramanları Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti! "Başarının temelini Başkan Erdoğan attı"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla tarih yazan milli sporcularımız dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A SPOR'un yayınına çıkan karateciler, FOTOMAÇ'ın da sorularını yanıtladı. Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının geçmişi olduğunu belirterek, "Bu başarının temeli 1995 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. O zaman sadece karateye değil güreş ve tekvando gibi sporlara da önem vererek herkese sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir" ifadelerini kullandı. Gümüş madalya kazanan sporcumuz Eray Şamdan, "Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişiz. Aslında altın madalyayı alabileceğime çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra biraz psikolojik olarak baskı altında kaldım" ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ BİR BAŞARIYDI

Kata disiplininde bronz madalyayı boynuna geçiren milli sporcularımızdan Ali Sofuoğlu ise, "Kazandığım madalya ülkemizin olimpiyatlardaki 100. madalyasıymış. Bunu kazandıktan sonra öğrendim. Madalyadan ayrı bir sevinç. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu" diye konuştu. Bronz kazanan kadın milli sporcumuz Merve Çoban "Kadın olarak bunu başarmak ülkemiz için ayrı bir gurur vesilesi" yorumunu yaptı. Bronz madalyalı bir başka sporcu Uğur Aktaş da şöyle konuştu: "Biz yıllardır bu hayalle yaşadık. Son iki yılda 24 tane maça çıktım. Şampiyon olarak Tokyo'ya gittim. Aldığım 13'üncü madalyayla ülkemizin madalya rekorunu kırdık."

Serkan ÜNLÜ