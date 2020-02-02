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02 Şubat 2020, Pazar
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Aydınlı judocular mücadele edecek

Aydınlı judocular Avrupa kupasında mücadele edecek

Judo antrenörü Cüneyt Sayalğı, judo sporcuları ve ile birlikte Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

Judo Federasyonunun 2020 faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Şampiyonası 24-26 Ocak 2020 tarihlerinde ilinde yapıldı. Müsabakada ilk 9'da yer alan Aydınlı judocular 48 kiloda ve 63 kiloda Antalya'da 29 Şubat - 01 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan (Uluslararası Nazım Canca) müsabakasına katılmaya hak kazandı.

İl Müdürü Fillikçioğlu, Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek sporculara başarılar diledi. Kendilerini spor çantası ile ödüllendirip tek tek tebrik ederek, sporun ve sporcuların her zaman yanında olarak, desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

  1. 02.02.2020
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