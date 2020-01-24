Judoda 2 madalya
Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Judoda, Tel Aviv Grand Prix'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, gümüş madalya kazanırken kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bugün, Minel Akdeniz, Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, M.Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.
- 24.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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