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24 Ocak 2020, Cuma
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Judoda 2 madalya

Judoda 2 madalya

Judoda, 'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda , kazanırken kadınlar 48 kiloda ise sahibi oldu.

Judoda, 'sinin ilk gününde erkekler 60 kiloda , kazanırken kadınlar 48 kiloda ise sahibi oldu. Bugün, Minel , Bilal Çiloğlu, Halil Çimen, M.Mustafa Koç ve Vedat Albayrak tatamiye çıkacak.

  1. 24.1.2020
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