A Milli Erkek Salon Hokey Milli Takımı Danimarka'yı 7-3 yendi
A Milli Erkek Salon Hokey Milli Takımı, İsviçre'nin Luzern kentinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası 2'nin açılış maçında Danimarka'yı 7-3 mağlup etti.
İsviçre'nin Luzern şehrinde düzenlenen şampiyonada milliler B Grubu'nda Belarus, Danimarka ve Portekiz ile yer aldı. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçında Danimarka'yı 7-3 yendi.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada güçlü bir rakibi yenerek şampiyonaya başladıklarını anlatarak, "Bu galibiyet bizleri sevince boğdu. Teknik ekibimizi ve tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki şampiyona sonunda ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Milliler, gruptaki ikinci maçını Belarus'la oynayacak.
- 17.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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