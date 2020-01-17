A Milli Erkek Salon Hokey Milli Takımı Danimarka'yı 7-3 yendi

İsviçre'nin Luzern şehrinde düzenlenen şampiyonada milliler B Grubu'nda Belarus, Danimarka ve Portekiz ile yer aldı. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçında Danimarka'yı 7-3 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada güçlü bir rakibi yenerek şampiyonaya başladıklarını anlatarak, "Bu galibiyet bizleri sevince boğdu. Teknik ekibimizi ve tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki şampiyona sonunda ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milliler, gruptaki ikinci maçını Belarus'la oynayacak.