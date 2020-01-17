A Milli Erkek Salon Hokey Milli Takımı Danimarka'yı 7-3 yendi - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
17 Ocak 2020, Cuma
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A 'yı 7-3 yendi

A Milli Erkek Salon Hokey Milli Takımı Danimarka'yı 7-3 yendi

A , 'nin Luzern kentinden düzenlenen Avrupa Şampiyonası 2'nin açılış maçında 'yı 7-3 mağlup etti.

'nin Luzern şehrinde düzenlenen şampiyonada milliler B Grubu'nda Belarus, ve Portekiz ile yer aldı. Ay-yıldızlı ekibin ilk maçında Danimarka'yı 7-3 yendi.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada güçlü bir rakibi yenerek şampiyonaya başladıklarını anlatarak, "Bu galibiyet bizleri sevince boğdu. Teknik ekibimizi ve tüm milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki şampiyona sonunda ülkemizi gururlandıracak bir sonuç elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milliler, gruptaki ikinci maçını Belarus'la oynayacak.

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  1. 17.01.2020
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