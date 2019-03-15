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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Yerlikaya’dan gençlere mesaj

Yerlikaya’dan gençlere mesaj
'ta incelemelerde bulunan Spor Bakanı Yardımcısı , gençlere mesaj yolladı: "Tesislerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik istiyoruz. Salonlarımızı 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz."
  1. 15.3.2019
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