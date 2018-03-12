Tekvandoda 7 madalya – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Tekvandoda 7 madalya

    Tekvandoda 7 madalya
    Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'nın Eindhoven kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden bin 432 sporcunun mücadele ettiği Hollanda Açık Turnuvası sona erdi. Turnuvada , 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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