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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosu açıklandı

Son dakika spor haberleri... Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 16:47
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 22 Mart Cuma günü özel maçta İstanbul'da Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde Ferrara şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

2002 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşma, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubundaki altıncı sınavı olacak.

Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)

Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais)

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