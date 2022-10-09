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Türkiye - Angola: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu!

Ampute Dünya Kupası final maçında, Ampute Milli Takımı'mız Angola ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar zorlu karşılaşmada rakibini Ömer, Rahmi (2) ve Serkan'ın golleriyle 4-1 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 21:47
Türkiye - Angola: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Ampute Milli Takımı'mız dünya şampiyonu!

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu.

Milliler, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında Ömer Güleryüz ile öne geçerken, 24'üncü dakikada Angola, Adao'nun attığı gol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Ay-yıldızlılar, iyi performansı ile birlikte golleri de buldu.

Ay-yıldızlı ekipte; 31'inci ve 43'üncü dakikada Rahmi Özcan, 49'uncu dakikada ise Serkan Dereli'nin attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 2022 Ampute Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Ampute Milli Takımı'mızın Angola ile oynadığı Ampute Dünya Kupası final karşılaşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tribünden takip etti.

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