Belçika 2-1 Galler (MAÇ SONUCU) Batshuayi yıldızlaştı

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika, sahasında Galler'i konuk etti. King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanan Belçika 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında Fenerbahçeli Batshuayi'nin asistinde De Bruyne'ün golüyle öne geçen Belçika, dakikalar 37'i gösterdiğinde bu kez Batshuayi'yle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galler, 50'de Moore'un golüyle farkı bire indirse de Belçika kalan dakikalarda başka gole izin vermedi ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Maçı 1 gol 1 asistle bitiren Fenerbahçeli Batshuayi, 65 dakika görev yaptı. Bu sonuçla Belçika 10 puana yükselirken Galler ise 1 puanda kaldı.



