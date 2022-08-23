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Ampute'de hedef Dünya Kupası

Ampute Milli Futbol Takımı, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 30 Eylül-9 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Ampute'de hedef Dünya Kupası

AMPUTE'DE HEDEF DÜNYA KUPASI
Teknik Direktör Osman Çakmak, seyircileri önünde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Kaptanlık ve hocalığımda iki Avrupa Şampiyonluğu'muz var. Dünya 2.'liğimiz ve 3.'lüklerimiz var. Bu sefer de Allah nasip ederse şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

OKÇULAR MALAZGİRT'TE

Okçular Vakfı, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine hazır. Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yılı. 1071'de olduğu gibi 26 Ağustos, cuma gününe denk geliyor. Türkiye'nin dört yanından gelen misafirlerimizle iki zaferi kutlayacaz" dedi.

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