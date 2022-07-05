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Tarih yazdık

Akdeniz Oyunları'nda 7'si altın toplam 15 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı, organizasyon tarihinde madalya sıralamasında ilk kez birinciliği elde etti

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Tarih yazdık

Cezayir'deki 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı tarihi bir başarı elde etti. Dört gün süren atletizm müsabakalarında 38 sporcuyla yarışan ay-yıldızlılar, 7 altın madalya elde etti. 5'er altın madalyayla tamamladığı Tunus 2001 ve Mersin 2013'ü geride bıraktı. 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronzla toplam 15 madalya alarak madalya sıralamasında ilk kez zirvede yer aldı.
İKİ DALDA İLK ALTIN
Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde atletizmde İtalya (11 kez), Fransa (6 kez) ve Fas'ın (1 kez) ardından bu başarıyı elde eden dördüncü ülke oldu. Milliler ayrıca, kadınlar 800 metre ve erkekler sırıkla atlamada ilk kez altın elde etti. Atletizm branşında Türkiye'nin ardından İtalya 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronzla ikinci, Cezayir 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.


GÜREŞTE 4 MADALYA
İtalya'daki 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, 1 altın ve 4 bronz madalyayla takım halinde dördüncü oldu. Mücahit Çelik altın; Muhammed Halit Özmuş, Fatih Altunbaş ve Adil Mısırcı bronz madalya elde etti. Ay-yıldızlılar; 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmaşı başardı.

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