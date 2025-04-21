Al Hilal 2 - 2 Al Shabab (Maç sonucu ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Lig 29. hafta mücadelesinde Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, deplasmanda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in konuğu oldu. Kingdom Arena'da oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Jesus'lu Al Hilal'in gollerini 31. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile 46. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti. Terim'in ekibinde ise 7. dakikada Daniel Podenco ve 68. dakikada Mohammed Al Shwirekh'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim'in öğrencileri 51 puana yükseldi ve 6. ligin sırasında yer aldı. Lider Al Ittihad ile puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran Jorge Jesus'un ekibi ise 62 puanla 2. sırada yer aldı.

Ligin 30. haftasında Al Shabab deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak. Al Hilal ise Al Raed'e konuk olacak.