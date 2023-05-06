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Neymar çıldırttı

PSG'de Neymar'ın durumu sıkıntıya girdi. Yaptığı beğeni taraftarı çok kızdırdı. Ultraslar evine şok bir baskın yaptı

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Neymar çıldırttı
Fransız devinde ortalık karışık. Lionel Messi gibi Neymar da ciddi tepkiler alıyor. Lorient yenilgisi sonrasında Messi izinsiz Suudi Arabistan'a gitmişti, Neymar da 'istenmeyen adam' ilan edilmişti. Taraftar kulüp binası önünde iki isme de küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu. Neymar da bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından "PSG küçük kulüp" yazan bir gönderiyi beğendi. Bunun üzerine PSG ultrasları ciddi şekilde sinirlendiler. 100'e yakın taraftar, Neymar'ın evini basarak "PSG'den defol" tezahüratları yaptılar. Neymar'ın da Messi gibi ayrılık kararı almaya yakın olduğu ifade edildi. Kariyerine Premier Lig'de devam etme ihtimali bulunuyor. Birçok İngiliz kulübü Neymar hakkındaki gelişmeleri takip ediyor.
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