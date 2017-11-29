Takım otobüsünü durdurup tehdit ettiler!
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in merkezi yönetimden tek taraflı olarak ayrılmasının ardından maçlarını önce Lviv, daha sonra da Harkov kentinde oynamak zorunda kalan Shakhtar Donetsk takımının oyuncuları, aşırı milliyetçi taraftar gruplarının baskısına maruz kaldı.
Aralarında Kharkiv City Patriots ve The Club gibi taraftar gruplarının da yer aldığı Ulusal Kolordu adlı milliyetçi grubun üyeleri, Harkov'da Metalist Stadı'nın önünde Shakhtar Donetsk otobüsünü durdurarak, futbolcuları tehdit etti.
Ülkenin doğusunda yürütülen "terörle mücadele operasyonu"na kayıtsız kalmakla suçladıkları futbolculara sert konuşma yapan milliyetçi holiganlar, futbolcuların bugünkü kupa maçına askerlere destek tişörtüyle çıkmamaları halinde, takımın "Donetsk'e dönmek zorunda kalacağı" tehdidinde bulundular.
Bunun üzerine Shakhtar Donetsk oyuncularından Taras Stepanenko, takımın istenilen tişörtleri giyeceği yönünde söz verdi. Andriy Pyatov ise, futbolcuların Ukraynalı askerlere yardım ettiklerini, ancak bunu kamuoyundan gizli tuttuklarını söyledi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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